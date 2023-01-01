فورنت مجري إلى ريال قطري

تحويل HUF إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
100.21 qar

1.00000 HUF = 0.01002 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:32 UTC
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HUF إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0665588.66221.438781.661290.962618.3148
1GBP1.1522711.2289102.1581.657791.914171.1091821.1027
1USD0.93760.813736183.12991.3491.557630.902517.172
1INR0.01127880.009788730.012029410.01622760.01873730.01085650.206568

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / الريال القطري
2000 HUF20.04160 QAR
5000 HUF50.10400 QAR
10000 HUF100.20800 QAR
15000 HUF150.31200 QAR
20000 HUF200.41600 QAR
30000 HUF300.62400 QAR
40000 HUF400.83200 QAR
50000 HUF501.04000 QAR
60000 HUF601.24800 QAR
100000 HUF1002.08000 QAR
150000 HUF1503.12000 QAR
200000 HUF2004.16000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Hungarian Forint
1 QAR99.79220 HUF
5 QAR498.96100 HUF
10 QAR997.92200 HUF
20 QAR1995.84400 HUF
50 QAR4989.61000 HUF
100 QAR9979.22000 HUF
250 QAR24948.05000 HUF
500 QAR49896.10000 HUF
1000 QAR99792.20000 HUF
2000 QAR199584.40000 HUF
5000 QAR498961.00000 HUF
10000 QAR997922.00000 HUF