دولار أسترالي إلى ريال قطري

تحويل AUD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٬٣٤٠٫٨٩ qar

1.00000 AUD = 2.34089 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:3 UTC
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AUD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434141.656780.957218.2193
1GBP1.1582111.23225102.1841.661071.918941.1086421.1023
1USD0.939950.811524182.9251.3481.557270.899817.125
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625570.01877920.01085080.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الريال القطري
1 AUD2.34089 QAR
5 AUD11.70445 QAR
10 AUD23.40890 QAR
20 AUD46.81780 QAR
50 AUD117.04450 QAR
100 AUD234.08900 QAR
250 AUD585.22250 QAR
500 AUD1170.44500 QAR
1000 AUD2340.89000 QAR
2000 AUD4681.78000 QAR
5000 AUD11704.45000 QAR
10000 AUD23408.90000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / دولار أسترالي
1 QAR0.42719 AUD
5 QAR2.13593 AUD
10 QAR4.27187 AUD
20 QAR8.54374 AUD
50 QAR21.35935 AUD
100 QAR42.71870 AUD
250 QAR106.79675 AUD
500 QAR213.59350 AUD
1000 QAR427.18700 AUD
2000 QAR854.37400 AUD
5000 QAR2135.93500 AUD
10000 QAR4271.87000 AUD