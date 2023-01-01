دولار أمريكي إلى ريال قطري

تحويل USD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٣٬٦٤٥٫٤٠ qar

1.00000 USD = 3.64540 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:18 UTC
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USD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655920.957718.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917411.1089621.0888
1USD0.94020.811985182.9251.348151.55690.900417.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877490.0108580.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الريال القطري
1 USD3.64540 QAR
5 USD18.22700 QAR
10 USD36.45400 QAR
20 USD72.90800 QAR
50 USD182.27000 QAR
100 USD364.54000 QAR
250 USD911.35000 QAR
500 USD1822.70000 QAR
1000 USD3645.40000 QAR
2000 USD7290.80000 QAR
5000 USD18227.00000 QAR
10000 USD36454.00000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / دولار أمريكي
1 QAR0.27432 USD
5 QAR1.37159 USD
10 QAR2.74318 USD
20 QAR5.48636 USD
50 QAR13.71590 USD
100 QAR27.43180 USD
250 QAR68.57950 USD
500 QAR137.15900 USD
1000 QAR274.31800 USD
2000 QAR548.63600 USD
5000 QAR1371.59000 USD
10000 QAR2743.18000 USD