500 ريال قطري إلى دولار أمريكي

تحويل QAR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ qar
١٣٧٫١٣ usd

1.00000 QAR = 0.27425 USD

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.074289.40411.466391.652360.964418.7848
1GBP1.1540711.23965103.1741.692251.906861.1129821.678
1USD0.930950.806679183.22851.36511.538220.897917.4872
1INR0.01118520.009692340.012015110.01640180.01848190.01078840.210111

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / دولار أمريكي
1 QAR0.27425 USD
5 QAR1.37127 USD
10 QAR2.74254 USD
20 QAR5.48508 USD
50 QAR13.71270 USD
100 QAR27.42540 USD
250 QAR68.56350 USD
500 QAR137.12700 USD
1000 QAR274.25400 USD
2000 QAR548.50800 USD
5000 QAR1371.27000 USD
10000 QAR2742.54000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الريال القطري
1 USD3.64625 QAR
5 USD18.23125 QAR
10 USD36.46250 QAR
20 USD72.92500 QAR
50 USD182.31250 QAR
100 USD364.62500 QAR
250 USD911.56250 QAR
500 USD1823.12500 QAR
1000 USD3646.25000 QAR
2000 USD7292.50000 QAR
5000 USD18231.25000 QAR
10000 USD36462.50000 QAR