10 آلاف دولار أمريكي إلى ريال قطري

تحويل USD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 usd
36,455 qar

$1.000 USD = QR3.646 QAR

Mid-market exchange rate at 22:03
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.6411.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8860.989116.59510.6830.5785.30213.224

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الريال القطري
1 USD٣٫٦٤٥٥٠ QAR
5 USD١٨٫٢٢٧٥٠ QAR
10 USD٣٦٫٤٥٥٠٠ QAR
20 USD٧٢٫٩١٠٠٠ QAR
50 USD١٨٢٫٢٧٥٠٠ QAR
100 USD٣٦٤٫٥٥٠٠٠ QAR
250 USD٩١١٫٣٧٥٠٠ QAR
500 USD١٬٨٢٢٫٧٥٠٠٠ QAR
1000 USD٣٬٦٤٥٫٥٠٠٠٠ QAR
2000 USD٧٬٢٩١٫٠٠٠٠٠ QAR
5000 USD١٨٬٢٢٧٫٥٠٠٠٠ QAR
10000 USD٣٦٬٤٥٥٫٠٠٠٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / دولار أمريكي
1 QAR٠٫٢٧٤٣١ USD
5 QAR١٫٣٧١٥٦ USD
10 QAR٢٫٧٤٣١١ USD
20 QAR٥٫٤٨٦٢٢ USD
50 QAR١٣٫٧١٥٥٥ USD
100 QAR٢٧٫٤٣١١٠ USD
250 QAR٦٨٫٥٧٧٧٥ USD
500 QAR١٣٧٫١٥٥٥٠ USD
1000 QAR٢٧٤٫٣١١٠٠ USD
2000 QAR٥٤٨٫٦٢٢٠٠ USD
5000 QAR١٬٣٧١٫٥٥٥٠٠ USD
10000 QAR٢٬٧٤٣٫١١٠٠٠ USD