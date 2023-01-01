وون كوري جنوبي إلى ين ياباني

تحويل KRW إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
١١٠ jpy

1.00000 KRW = 0.11008 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 17:49 UTC
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KRW إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.658790.963318.2837
1GBP1.1535411.2304102.2891.65681.913531.111221.0915
1USD0.937550.812744183.13451.346551.555210.9031517.142
1INR0.01127760.009776250.012028710.01619720.01870720.01086370.206196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / ين ياباني
1 KRW0.11008 JPY
5 KRW0.55039 JPY
10 KRW1.10078 JPY
20 KRW2.20156 JPY
50 KRW5.50390 JPY
100 KRW11.00780 JPY
250 KRW27.51950 JPY
500 KRW55.03900 JPY
1000 KRW110.07800 JPY
2000 KRW220.15600 JPY
5000 KRW550.39000 JPY
10000 KRW1100.78000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / وون كوريا الجنوبية
100 JPY908.44800 KRW
1000 JPY9084.48000 KRW
1500 JPY13626.72000 KRW
2000 JPY18168.96000 KRW
3000 JPY27253.44000 KRW
5000 JPY45422.40000 KRW
5400 JPY49056.19200 KRW
10000 JPY90844.80000 KRW
15000 JPY136267.20000 KRW
20000 JPY181689.60000 KRW
25000 JPY227112.00000 KRW
30000 JPY272534.40000 KRW