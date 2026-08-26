100 ين ياباني إلى وون كوري جنوبي
حوّل JPY إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JPY إلى KRW،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى KRW متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JPY إلى KRW اليوم
|JPY
|KRW
|100 JPY
|871 KRW
|1000 JPY
|8,709 KRW
|1500 JPY
|13,064 KRW
|2000 JPY
|17,419 KRW
|3000 JPY
|26,128 KRW
|5000 JPY
|43,546 KRW
|5400 JPY
|47,030 KRW
|10000 JPY
|87,093 KRW
|15000 JPY
|130,639 KRW
|20000 JPY
|174,186 KRW
|25000 JPY
|217,732 KRW
|30000 JPY
|261,278 KRW
|KRW
|JPY
|1000 KRW
|115 JPY
|2000 KRW
|230 JPY
|5000 KRW
|574 JPY
|10000 KRW
|1,148 JPY
|20000 KRW
|2,296 JPY
|30000 KRW
|3,445 JPY
|40000 KRW
|4,593 JPY
|50000 KRW
|5,741 JPY
|60000 KRW
|6,889 JPY
|45000000 KRW
|5,166,900 JPY
|75000000 KRW
|8,611,500 JPY
|78000000 KRW
|8,955,960 JPY
|100000000 KRW
|11,482,000 JPY
|330000000 KRW
|37,890,600 JPY
|500000000 KRW
|57,410,000 JPY
|1800000000 KRW
|206,676,000 JPY
|1900000000 KRW
|218,158,000 JPY
|10000000000 KRW
|1,148,200,000 JPY
|15200000000 KRW
|1,745,264,000 JPY
|36100000000 KRW
|4,145,002,000 JPY
|45600000000 KRW
|5,235,792,000 JPY