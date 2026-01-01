20,000 وون كوري جنوبي إلى ين ياباني
حوّل KRW إلى JPY بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KRW إلى JPY،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى JPY متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KRW إلى JPY اليوم
|KRW
|JPY
|1000 KRW
|115 JPY
|2000 KRW
|230 JPY
|5000 KRW
|575 JPY
|10000 KRW
|1,150 JPY
|20000 KRW
|2,300 JPY
|30000 KRW
|3,450 JPY
|40000 KRW
|4,600 JPY
|50000 KRW
|5,750 JPY
|60000 KRW
|6,900 JPY
|45000000 KRW
|5,174,685 JPY
|75000000 KRW
|8,624,475 JPY
|78000000 KRW
|8,969,454 JPY
|100000000 KRW
|11,499,300 JPY
|330000000 KRW
|37,947,690 JPY
|500000000 KRW
|57,496,500 JPY
|1800000000 KRW
|206,987,400 JPY
|1900000000 KRW
|218,486,700 JPY
|10000000000 KRW
|1,149,930,000 JPY
|15200000000 KRW
|1,747,893,600 JPY
|36100000000 KRW
|4,151,247,300 JPY
|45600000000 KRW
|5,243,680,800 JPY
|JPY
|KRW
|100 JPY
|870 KRW
|1000 JPY
|8,696 KRW
|1500 JPY
|13,044 KRW
|2000 JPY
|17,392 KRW
|3000 JPY
|26,089 KRW
|5000 JPY
|43,481 KRW
|5400 JPY
|46,959 KRW
|10000 JPY
|86,962 KRW
|15000 JPY
|130,443 KRW
|20000 JPY
|173,924 KRW
|25000 JPY
|217,405 KRW
|30000 JPY
|260,886 KRW