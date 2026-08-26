20,000 ين ياباني إلى وون كوري جنوبي

حوّل JPY إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
¥1 JPY = 8.709 KRW
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من JPY إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من JPY إلى KRW اليوم

JPYKRW
100 JPY871 KRW
1000 JPY8,709 KRW
1500 JPY13,064 KRW
2000 JPY17,419 KRW
3000 JPY26,128 KRW
5000 JPY43,546 KRW
5400 JPY47,030 KRW
10000 JPY87,093 KRW
15000 JPY130,639 KRW
20000 JPY174,186 KRW
25000 JPY217,732 KRW
30000 JPY261,278 KRW
KRWJPY
1000 KRW115 JPY
2000 KRW230 JPY
5000 KRW574 JPY
10000 KRW1,148 JPY
20000 KRW2,296 JPY
30000 KRW3,445 JPY
40000 KRW4,593 JPY
50000 KRW5,741 JPY
60000 KRW6,889 JPY
45000000 KRW5,166,900 JPY
75000000 KRW8,611,500 JPY
78000000 KRW8,955,960 JPY
100000000 KRW11,482,000 JPY
330000000 KRW37,890,600 JPY
500000000 KRW57,410,000 JPY
1800000000 KRW206,676,000 JPY
1900000000 KRW218,158,000 JPY
10000000000 KRW1,148,200,000 JPY
15200000000 KRW1,745,264,000 JPY
36100000000 KRW4,145,002,000 JPY
45600000000 KRW5,235,792,000 JPY

الأسئلة الشائعة