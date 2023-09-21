دولار أسترالي إلى وون كوري جنوبي

تحويل AUD إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٥٩٬٧١١ krw

1.00000 AUD = 859.71100 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 1:58 UTC
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AUD إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.20731.433871.656720.957318.2139
1GBP1.1580111.23185102.1511.660531.918621.1085621.0932
1USD0.94010.811787182.9251.3481.557510.917.1232
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625570.01878220.01085320.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / وون كوريا الجنوبية
1 AUD859.71100 KRW
5 AUD4298.55500 KRW
10 AUD8597.11000 KRW
20 AUD17194.22000 KRW
50 AUD42985.55000 KRW
100 AUD85971.10000 KRW
250 AUD214927.75000 KRW
500 AUD429855.50000 KRW
1000 AUD859711.00000 KRW
2000 AUD1719422.00000 KRW
5000 AUD4298555.00000 KRW
10000 AUD8597110.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار أسترالي
1 KRW0.00116 AUD
5 KRW0.00582 AUD
10 KRW0.01163 AUD
20 KRW0.02326 AUD
50 KRW0.05816 AUD
100 KRW0.11632 AUD
250 KRW0.29079 AUD
500 KRW0.58159 AUD
1000 KRW1.16318 AUD
2000 KRW2.32636 AUD
5000 KRW5.81590 AUD
10000 KRW11.63180 AUD