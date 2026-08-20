شيكل إسرائيلي جديد إلى وون كوري جنوبي

حوّل ILS إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₪1 ILS = 467.8 KRW
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ILS إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ILS إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ILS إلى KRW اليوم

ILSKRW
1 ILS468 KRW
5 ILS2,339 KRW
10 ILS4,678 KRW
20 ILS9,356 KRW
50 ILS23,391 KRW
100 ILS46,781 KRW
250 ILS116,953 KRW
500 ILS233,905 KRW
1000 ILS467,810 KRW
2000 ILS935,620 KRW
5000 ILS2,339,050 KRW
10000 ILS4,678,100 KRW
KRWILS
1000 KRW2.14 ILS
2000 KRW4.28 ILS
5000 KRW10.69 ILS
10000 KRW21.38 ILS
20000 KRW42.75 ILS
30000 KRW64.13 ILS
40000 KRW85.50 ILS
50000 KRW106.88 ILS
60000 KRW128.26 ILS
45000000 KRW96,192.90 ILS
75000000 KRW160,321.50 ILS
78000000 KRW166,734.36 ILS
100000000 KRW213,762.00 ILS
330000000 KRW705,414.60 ILS
500000000 KRW1,068,810 ILS
1800000000 KRW3,847,716.00 ILS
1900000000 KRW4,061,478.00 ILS
10000000000 KRW21,376,200.00 ILS
15200000000 KRW32,491,824.00 ILS
36100000000 KRW77,168,082 ILS
45600000000 KRW97,475,472.00 ILS

الأسئلة الشائعة

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