شيكل إسرائيلي جديد إلى وون كوري جنوبي

تحويل ILS إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
351811 krw

1.00000 ILS = 351.81100 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 14:59 UTC
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ILS إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61711.438511.660310.962318.3222
1GBP1.152611.2287102.1421.658071.913711.1091521.1186
1USD0.93810.813868183.13051.349451.557510.902717.1878
1INR0.01128450.009790250.012029310.01623290.01873570.01085880.206757

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / وون كوريا الجنوبية
1 ILS351.81100 KRW
5 ILS1759.05500 KRW
10 ILS3518.11000 KRW
20 ILS7036.22000 KRW
50 ILS17590.55000 KRW
100 ILS35181.10000 KRW
250 ILS87952.75000 KRW
500 ILS175905.50000 KRW
1000 ILS351811.00000 KRW
2000 ILS703622.00000 KRW
5000 ILS1759055.00000 KRW
10000 ILS3518110.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Israeli New Sheqel
1 KRW0.00284 ILS
5 KRW0.01421 ILS
10 KRW0.02842 ILS
20 KRW0.05685 ILS
50 KRW0.14212 ILS
100 KRW0.28424 ILS
250 KRW0.71061 ILS
500 KRW1.42121 ILS
1000 KRW2.84243 ILS
2000 KRW5.68486 ILS
5000 KRW14.21215 ILS
10000 KRW28.42430 ILS