يوان صيني إلى وون كوري جنوبي

حوّل CNY إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
¥1 CNY = 210.1 KRW
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CNY إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CNY إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CNY إلى KRW اليوم

CNYKRW
1 CNY210 KRW
5 CNY1,050 KRW
10 CNY2,101 KRW
20 CNY4,201 KRW
50 CNY10,503 KRW
100 CNY21,006 KRW
250 CNY52,516 KRW
500 CNY105,032 KRW
1000 CNY210,063 KRW
2000 CNY420,126 KRW
5000 CNY1,050,315 KRW
10000 CNY2,100,630 KRW
KRWCNY
1000 KRW4.76 CNY
2000 KRW9.52 CNY
5000 KRW23.80 CNY
10000 KRW47.60 CNY
20000 KRW95.21 CNY
30000 KRW142.81 CNY
40000 KRW190.42 CNY
50000 KRW238.02 CNY
60000 KRW285.63 CNY
45000000 KRW214,221.60 CNY
75000000 KRW357,036 CNY
78000000 KRW371,317.44 CNY
100000000 KRW476,048 CNY
330000000 KRW1,570,958.40 CNY
500000000 KRW2,380,240 CNY
1800000000 KRW8,568,864 CNY
1900000000 KRW9,044,912 CNY
10000000000 KRW47,604,800 CNY
15200000000 KRW72,359,296 CNY
36100000000 KRW171,853,328 CNY
45600000000 KRW217,077,888 CNY

الأسئلة الشائعة