يوان صيني إلى وون كوري جنوبي

تحويل CNY إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
183256 krw

1.00000 CNY = 183.25600 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065588.56741.437041.661860.964918.2083
1GBP1.1554711.23115102.3371.660451.920221.1149121.0391
1USD0.93850.812249183.12291.34871.55970.905617.089
1INR0.01129080.009771660.012030410.01622540.01876380.01089470.205587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / وون كوريا الجنوبية
1 CNY183.25600 KRW
5 CNY916.28000 KRW
10 CNY1832.56000 KRW
20 CNY3665.12000 KRW
50 CNY9162.80000 KRW
100 CNY18325.60000 KRW
250 CNY45814.00000 KRW
500 CNY91628.00000 KRW
1000 CNY183256.00000 KRW
2000 CNY366512.00000 KRW
5000 CNY916280.00000 KRW
10000 CNY1832560.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Chinese Yuan RMB
1 KRW0.00546 CNY
5 KRW0.02728 CNY
10 KRW0.05457 CNY
20 KRW0.10914 CNY
50 KRW0.27284 CNY
100 KRW0.54568 CNY
250 KRW1.36421 CNY
500 KRW2.72842 CNY
1000 KRW5.45684 CNY
2000 KRW10.91368 CNY
5000 KRW27.28420 CNY
10000 KRW54.56840 CNY