يوان صيني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل CNY إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
1070.85 hkd

1.00000 CNY = 1.07085 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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CNY إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5991.437581.661570.964818.1988
1GBP1.155411.2315102.3641.660921.919721.1147321.0261
1USD0.93820.812018183.12131.34871.558850.9051517.0736
1INR0.01128680.009769070.012030610.01622570.01875390.01088950.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار هونغ كونغ
1 CNY1.07085 HKD
5 CNY5.35425 HKD
10 CNY10.70850 HKD
20 CNY21.41700 HKD
50 CNY53.54250 HKD
100 CNY107.08500 HKD
250 CNY267.71250 HKD
500 CNY535.42500 HKD
1000 CNY1070.85000 HKD
2000 CNY2141.70000 HKD
5000 CNY5354.25000 HKD
10000 CNY10708.50000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Chinese Yuan RMB
100 HKD93.38330 CNY
200 HKD186.76660 CNY
300 HKD280.14990 CNY
500 HKD466.91650 CNY
1000 HKD933.83300 CNY
2000 HKD1867.66600 CNY
2500 HKD2334.58250 CNY
3000 HKD2801.49900 CNY
4000 HKD3735.33200 CNY
5000 HKD4669.16500 CNY
10000 HKD9338.33000 CNY
20000 HKD18676.66000 CNY