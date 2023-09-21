يوان صيني إلى دولار هونغ كونغ
تحويل CNY إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for يوان صيني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Chinese Yuan RMB
|100 HKD
|93.38330 CNY
|200 HKD
|186.76660 CNY
|300 HKD
|280.14990 CNY
|500 HKD
|466.91650 CNY
|1000 HKD
|933.83300 CNY
|2000 HKD
|1867.66600 CNY
|2500 HKD
|2334.58250 CNY
|3000 HKD
|2801.49900 CNY
|4000 HKD
|3735.33200 CNY
|5000 HKD
|4669.16500 CNY
|10000 HKD
|9338.33000 CNY
|20000 HKD
|18676.66000 CNY