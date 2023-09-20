جنيه إسترليني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل GBP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٩٬٦٣١٫٥٨ hkd

1.00000 GBP = 9.63158 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:50 UTC
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GBP إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.06388.14931.433351.654990.9571518.2045
1GBP1.1582811.23125102.1011.660221.916941.1086521.0859
1USD0.94070.812183182.9251.34841.55690.9004517.1256
1INR0.01134440.009794180.012059110.01626050.01877490.01085860.206519

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار هونغ كونغ
1 GBP9.63158 HKD
5 GBP48.15790 HKD
10 GBP96.31580 HKD
20 GBP192.63160 HKD
50 GBP481.57900 HKD
100 GBP963.15800 HKD
250 GBP2407.89500 HKD
500 GBP4815.79000 HKD
1000 GBP9631.58000 HKD
2000 GBP19263.16000 HKD
5000 GBP48157.90000 HKD
10000 GBP96315.80000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه استرليني
100 HKD10.38250 GBP
200 HKD20.76500 GBP
300 HKD31.14750 GBP
500 HKD51.91250 GBP
1000 HKD103.82500 GBP
2000 HKD207.65000 GBP
2500 HKD259.56250 GBP
3000 HKD311.47500 GBP
4000 HKD415.30000 GBP
5000 HKD519.12500 GBP
10000 HKD1038.25000 GBP
20000 HKD2076.50000 GBP