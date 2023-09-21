ريال برازيلي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل BRL إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٬٦٠٣٫٠٧ hkd

1.00000 BRL = 1.60307 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:14 UTC
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BRL إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45141.434881.658970.9576518.2138
1GBP1.1579411.232102.4271.66161.92111.108921.0916
1USD0.939950.811688183.13881.34871.559330.900217.1198
1INR0.01130560.009763050.012028110.01622230.01875580.01082770.205918

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار هونغ كونغ
1 BRL1.60307 HKD
5 BRL8.01535 HKD
10 BRL16.03070 HKD
20 BRL32.06140 HKD
50 BRL80.15350 HKD
100 BRL160.30700 HKD
250 BRL400.76750 HKD
500 BRL801.53500 HKD
1000 BRL1603.07000 HKD
2000 BRL3206.14000 HKD
5000 BRL8015.35000 HKD
10000 BRL16030.70000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الريال البرازيلي
100 HKD62.38030 BRL
200 HKD124.76060 BRL
300 HKD187.14090 BRL
500 HKD311.90150 BRL
1000 HKD623.80300 BRL
2000 HKD1247.60600 BRL
2500 HKD1559.50750 BRL
3000 HKD1871.40900 BRL
4000 HKD2495.21200 BRL
5000 HKD3119.01500 BRL
10000 HKD6238.03000 BRL
20000 HKD12476.06000 BRL