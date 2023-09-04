5 ريال برازيلي إلى دولار هونغ كونغ
تحويل BRL إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الريال البرازيلي
|100 HKD
|63.07310 BRL
|200 HKD
|126.14620 BRL
|300 HKD
|189.21930 BRL
|500 HKD
|315.36550 BRL
|1000 HKD
|630.73100 BRL
|2000 HKD
|1261.46200 BRL
|2500 HKD
|1576.82750 BRL
|3000 HKD
|1892.19300 BRL
|4000 HKD
|2522.92400 BRL
|5000 HKD
|3153.65500 BRL
|10000 HKD
|6307.31000 BRL
|20000 HKD
|12614.62000 BRL