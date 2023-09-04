1 ريال برازيلي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل BRL إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1 brl
1.59 hkd

1.00000 BRL = 1.58544 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:34 UTC
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BRL إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077989.111.465191.669090.95418.3981
1GBP1.168511.25955104.1271.712111.950371.1147521.4986
1USD0.927750.793934182.671.35931.548470.88517.0685
1INR0.01122210.009603660.012096310.01644250.01873070.01070520.206465

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار هونغ كونغ
1 BRL1.58544 HKD
5 BRL7.92720 HKD
10 BRL15.85440 HKD
20 BRL31.70880 HKD
50 BRL79.27200 HKD
100 BRL158.54400 HKD
250 BRL396.36000 HKD
500 BRL792.72000 HKD
1000 BRL1585.44000 HKD
2000 BRL3170.88000 HKD
5000 BRL7927.20000 HKD
10000 BRL15854.40000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الريال البرازيلي
100 HKD63.07390 BRL
200 HKD126.14780 BRL
300 HKD189.22170 BRL
500 HKD315.36950 BRL
1000 HKD630.73900 BRL
2000 HKD1261.47800 BRL
2500 HKD1576.84750 BRL
3000 HKD1892.21700 BRL
4000 HKD2522.95600 BRL
5000 HKD3153.69500 BRL
10000 HKD6307.39000 BRL
20000 HKD12614.78000 BRL