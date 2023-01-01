روبية إندونيسية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل IDR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
508.67 hkd

1.00000 IDR = 0.00051 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:41 UTC
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IDR إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.067288.69181.43881.660880.9634518.3123
1GBP1.1522111.2296102.1881.657751.913631.1100921.099
1USD0.937050.813273183.1071.34821.55630.902717.1592
1INR0.0112750.009785850.012032710.01622250.01872650.01086190.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار هونغ كونغ
1 IDR0.00051 HKD
5 IDR0.00254 HKD
10 IDR0.00509 HKD
20 IDR0.01017 HKD
50 IDR0.02543 HKD
100 IDR0.05087 HKD
250 IDR0.12717 HKD
500 IDR0.25434 HKD
1000 IDR0.50867 HKD
2000 IDR1.01735 HKD
5000 IDR2.54336 HKD
10000 IDR5.08673 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الروبية الإندونيسية
100 HKD196590.00000 IDR
200 HKD393180.00000 IDR
300 HKD589770.00000 IDR
500 HKD982950.00000 IDR
1000 HKD1965900.00000 IDR
2000 HKD3931800.00000 IDR
2500 HKD4914750.00000 IDR
3000 HKD5897700.00000 IDR
4000 HKD7863600.00000 IDR
5000 HKD9829500.00000 IDR
10000 HKD19659000.00000 IDR
20000 HKD39318000.00000 IDR