فورنت مجري إلى دولار هونغ كونغ
تحويل HUF إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار هونغ كونغ
|2000 HUF
|42.94380 HKD
|5000 HUF
|107.35950 HKD
|10000 HUF
|214.71900 HKD
|15000 HUF
|322.07850 HKD
|20000 HUF
|429.43800 HKD
|30000 HUF
|644.15700 HKD
|40000 HUF
|858.87600 HKD
|50000 HUF
|1073.59500 HKD
|60000 HUF
|1288.31400 HKD
|100000 HUF
|2147.19000 HKD
|150000 HUF
|3220.78500 HKD
|200000 HUF
|4294.38000 HKD
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Hungarian Forint
|100 HKD
|4657.25000 HUF
|200 HKD
|9314.50000 HUF
|300 HKD
|13971.75000 HUF
|500 HKD
|23286.25000 HUF
|1000 HKD
|46572.50000 HUF
|2000 HKD
|93145.00000 HUF
|2500 HKD
|116431.25000 HUF
|3000 HKD
|139717.50000 HUF
|4000 HKD
|186290.00000 HUF
|5000 HKD
|232862.50000 HUF
|10000 HKD
|465725.00000 HUF
|20000 HKD
|931450.00000 HUF