Macar forintinden Hong Kong dolarına
Reel döviz kuru ile HUF → HKD çevirin
Loading
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirinKullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Hong Kong Doları
|2000 HUF
|43.13840 HKD
|5000 HUF
|107.84600 HKD
|10000 HUF
|215.69200 HKD
|15000 HUF
|323.53800 HKD
|20000 HUF
|431.38400 HKD
|30000 HUF
|647.07600 HKD
|40000 HUF
|862.76800 HKD
|50000 HUF
|1078.46000 HKD
|60000 HUF
|1294.15200 HKD
|100000 HUF
|2156.92000 HKD
|150000 HUF
|3235.38000 HKD
|200000 HUF
|4313.84000 HKD
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Macar Forinti
|100 HKD
|4636.24000 HUF
|200 HKD
|9272.48000 HUF
|300 HKD
|13908.72000 HUF
|500 HKD
|23181.20000 HUF
|1000 HKD
|46362.40000 HUF
|2000 HKD
|92724.80000 HUF
|2500 HKD
|115906.00000 HUF
|3000 HKD
|139087.20000 HUF
|4000 HKD
|185449.60000 HUF
|5000 HKD
|231812.00000 HUF
|10000 HKD
|463624.00000 HUF
|20000 HKD
|927248.00000 HUF