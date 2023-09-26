5000 Hong Kong dolarından Macar forintine
Reel döviz kuru ile HKD → HUF çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Macar Forinti
|100 HKD
|4681.03000 HUF
|200 HKD
|9362.06000 HUF
|300 HKD
|14043.09000 HUF
|500 HKD
|23405.15000 HUF
|1000 HKD
|46810.30000 HUF
|2000 HKD
|93620.60000 HUF
|2500 HKD
|117025.75000 HUF
|3000 HKD
|140430.90000 HUF
|4000 HKD
|187241.20000 HUF
|5000 HKD
|234051.50000 HUF
|10000 HKD
|468103.00000 HUF
|20000 HKD
|936206.00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Hong Kong Doları
|2000 HUF
|42.72560 HKD
|5000 HUF
|106.81400 HKD
|10000 HUF
|213.62800 HKD
|15000 HUF
|320.44200 HKD
|20000 HUF
|427.25600 HKD
|30000 HUF
|640.88400 HKD
|40000 HUF
|854.51200 HKD
|50000 HUF
|1068.14000 HKD
|60000 HUF
|1281.76800 HKD
|100000 HUF
|2136.28000 HKD
|150000 HUF
|3204.42000 HKD
|200000 HUF
|4272.56000 HKD