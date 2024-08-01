Hong Kong dolarından Macar forintine Geçmiş Döviz Kurları
Hong Kong dolarından Macar forintine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hong Kong dolarından (HKD) Macar forintine (HUF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, HKD - HUF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Hong Kong doları → Macar forinti döviz kuru geçmişi
Bugünün Hong Kong doları Macar forintine döviz kuru şu anda 46,552, dünden bu yana %-0.411 değerinde değişti. Hong Kong doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.102 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hong Kong doları Macar forintine döviz kuru en yüksek değeri 46,824 (31-07-2024) ile en düşük değeri 46,010 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.401 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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