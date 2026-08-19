سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 40.1873 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.070% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.287% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 40.3206 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 39.774 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.313%.