جنيه إسترليني إلى يوان صيني

تحويل GBP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
8974.32 cny

1.00000 GBP = 8.97432 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:47 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

GBP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 CNY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.433991.655610.957518.211
1GBP1.1580811.2314102.1141.660541.917171.1088621.0881
1USD0.94040.812084182.9251.34851.55690.9003517.1253
1INR0.01134010.009792990.012059110.01626170.01877490.01085740.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

GBP إلى USD

GBP إلى EUR

GBP إلى INR

GBP إلى AUD

GBP إلى JPY

GBP إلى CAD

GBP إلى CHF

GBP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه استرليني / Chinese Yuan RMB
1 GBP8.97432 CNY
5 GBP44.87160 CNY
10 GBP89.74320 CNY
20 GBP179.48640 CNY
50 GBP448.71600 CNY
100 GBP897.43200 CNY
250 GBP2243.58000 CNY
500 GBP4487.16000 CNY
1000 GBP8974.32000 CNY
2000 GBP17948.64000 CNY
5000 GBP44871.60000 CNY
10000 GBP89743.20000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه استرليني
1 CNY0.11143 GBP
5 CNY0.55715 GBP
10 CNY1.11429 GBP
20 CNY2.22858 GBP
50 CNY5.57145 GBP
100 CNY11.14290 GBP
250 CNY27.85725 GBP
500 CNY55.71450 GBP
1000 CNY111.42900 GBP
2000 CNY222.85800 GBP
5000 CNY557.14500 GBP
10000 CNY1114.29000 GBP