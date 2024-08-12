20 يوان صيني إلى جنيه إسترليني

تحويل CNY إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

20 cny
2.18 gbp

¥1.000 CNY = £0.1091 GBP

Mid-market exchange rate at 08:07
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CNY إلى GBP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68310.6670.5711.10561.1940.965
1 EUR1.0928.5151.49810.8551.65591.6941.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه استرليني
1 CNY٠٫١٠٩٠٨ GBP
5 CNY٠٫٥٤٥٣٩ GBP
10 CNY١٫٠٩٠٧٨ GBP
20 CNY٢٫١٨١٥٦ GBP
50 CNY٥٫٤٥٣٩٠ GBP
100 CNY١٠٫٩٠٧٨٠ GBP
250 CNY٢٧٫٢٦٩٥٠ GBP
500 CNY٥٤٫٥٣٩٠٠ GBP
1000 CNY١٠٩٫٠٧٨٠٠ GBP
2000 CNY٢١٨٫١٥٦٠٠ GBP
5000 CNY٥٤٥٫٣٩٠٠٠ GBP
10000 CNY١٬٠٩٠٫٧٨٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Chinese Yuan RMB
1 GBP٩٫١٦٧٧٧ CNY
5 GBP٤٥٫٨٣٨٨٥ CNY
10 GBP٩١٫٦٧٧٧٠ CNY
20 GBP١٨٣٫٣٥٥٤٠ CNY
50 GBP٤٥٨٫٣٨٨٥٠ CNY
100 GBP٩١٦٫٧٧٧٠٠ CNY
250 GBP٢٬٢٩١٫٩٤٢٥٠ CNY
500 GBP٤٬٥٨٣٫٨٨٥٠٠ CNY
1000 GBP٩٬١٦٧٫٧٧٠٠٠ CNY
2000 GBP١٨٬٣٣٥٫٥٤٠٠٠ CNY
5000 GBP٤٥٬٨٣٨٫٨٥٠٠٠ CNY
10000 GBP٩١٬٦٧٧٫٧٠٠٠٠ CNY