دولار كندي إلى يورو

تحويل CAD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٦٩٦٫٩٣ eur

1.00000 CAD = 0.69693 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:3 UTC
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CAD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434871.65380.957918.2006
1GBP1.1576811.23265102.2181.661061.91451.1089421.0697
1USD0.939150.81126182.9251.347551.553160.899617.093
1INR0.01132520.009783060.012059110.01625020.01872970.01084840.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / اليورو
1 CAD0.69693 EUR
5 CAD3.48463 EUR
10 CAD6.96927 EUR
20 CAD13.93854 EUR
50 CAD34.84635 EUR
100 CAD69.69270 EUR
250 CAD174.23175 EUR
500 CAD348.46350 EUR
1000 CAD696.92700 EUR
2000 CAD1393.85400 EUR
5000 CAD3484.63500 EUR
10000 CAD6969.27000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار كندي
1 EUR1.43487 CAD
5 EUR7.17435 CAD
10 EUR14.34870 CAD
20 EUR28.69740 CAD
50 EUR71.74350 CAD
100 EUR143.48700 CAD
250 EUR358.71750 CAD
500 EUR717.43500 CAD
1000 EUR1434.87000 CAD
2000 EUR2869.74000 CAD
5000 EUR7174.35000 CAD
10000 EUR14348.70000 CAD