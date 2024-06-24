تحويل CAD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار كندي إلى يورو

100 cad
68.23 eur

C$1.000 CAD = €0.6823 EUR

Mid-market exchange rate at 09:03
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4950.9330.79279.321.5037.26258.798
1 INR0.01210.0110.0093.3450.0180.0870.704
1 EUR1.07289.47710.847299.3331.6117.78263.011
1 GBP1.266105.71.1811353.6051.9039.19374.436

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / اليورو
1 CAD٠٫٦٨٢٣٥ EUR
5 CAD٣٫٤١١٧٢ EUR
10 CAD٦٫٨٢٣٤٥ EUR
20 CAD١٣٫٦٤٦٩٠ EUR
50 CAD٣٤٫١١٧٢٥ EUR
100 CAD٦٨٫٢٣٤٥٠ EUR
250 CAD١٧٠٫٥٨٦٢٥ EUR
500 CAD٣٤١٫١٧٢٥٠ EUR
1000 CAD٦٨٢٫٣٤٥٠٠ EUR
2000 CAD١٬٣٦٤٫٦٩٠٠٠ EUR
5000 CAD٣٬٤١١٫٧٢٥٠٠ EUR
10000 CAD٦٬٨٢٣٫٤٥٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار كندي
1 EUR١٫٤٦٥٥٣ CAD
5 EUR٧٫٣٢٧٦٥ CAD
10 EUR١٤٫٦٥٥٣٠ CAD
20 EUR٢٩٫٣١٠٦٠ CAD
50 EUR٧٣٫٢٧٦٥٠ CAD
100 EUR١٤٦٫٥٥٣٠٠ CAD
250 EUR٣٦٦٫٣٨٢٥٠ CAD
500 EUR٧٣٢٫٧٦٥٠٠ CAD
1000 EUR١٬٤٦٥٫٥٣٠٠٠ CAD
2000 EUR٢٬٩٣١٫٠٦٠٠٠ CAD
5000 EUR٧٬٣٢٧٫٦٥٠٠٠ CAD
10000 EUR١٤٬٦٥٥٫٣٠٠٠٠ CAD