تحويل CAD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار كندي إلى يورو

1 cad
0.68 eur

C$1.000 CAD = €0.6824 EUR

Mid-market exchange rate at 09:02
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4950.9330.79279.321.5037.26258.802
1 INR0.01210.0110.0093.3450.0180.0870.704
1 EUR1.07289.46510.847299.2911.617.78163.007
1 GBP1.266105.6921.1811353.5771.9039.19274.435

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

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CAD إلى PHP

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / اليورو
1 CAD٠٫٦٨٢٣٩ EUR
5 CAD٣٫٤١١٩٥ EUR
10 CAD٦٫٨٢٣٩٠ EUR
20 CAD١٣٫٦٤٧٨٠ EUR
50 CAD٣٤٫١١٩٥٠ EUR
100 CAD٦٨٫٢٣٩٠٠ EUR
250 CAD١٧٠٫٥٩٧٥٠ EUR
500 CAD٣٤١٫١٩٥٠٠ EUR
1000 CAD٦٨٢٫٣٩٠٠٠ EUR
2000 CAD١٬٣٦٤٫٧٨٠٠٠ EUR
5000 CAD٣٬٤١١٫٩٥٠٠٠ EUR
10000 CAD٦٬٨٢٣٫٩٠٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار كندي
1 EUR١٫٤٦٥٤٤ CAD
5 EUR٧٫٣٢٧٢٠ CAD
10 EUR١٤٫٦٥٤٤٠ CAD
20 EUR٢٩٫٣٠٨٨٠ CAD
50 EUR٧٣٫٢٧٢٠٠ CAD
100 EUR١٤٦٫٥٤٤٠٠ CAD
250 EUR٣٦٦٫٣٦٠٠٠ CAD
500 EUR٧٣٢٫٧٢٠٠٠ CAD
1000 EUR١٬٤٦٥٫٤٤٠٠٠ CAD
2000 EUR٢٬٩٣٠٫٨٨٠٠٠ CAD
5000 EUR٧٬٣٢٧٫٢٠٠٠٠ CAD
10000 EUR١٤٬٦٥٤٫٤٠٠٠٠ CAD