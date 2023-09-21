دولار أمريكي إلى روبية باكستانية

تحويل USD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٢٩٣٬٥٠٠ pkr

1.00000 USD = 293.50000 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:52 UTC
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USD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 PKR
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655920.957718.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917411.1089621.0888
1USD0.94020.811985182.9251.348151.55690.900417.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877490.0108580.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Pakistani Rupee
1 USD293.50000 PKR
5 USD1467.50000 PKR
10 USD2935.00000 PKR
20 USD5870.00000 PKR
50 USD14675.00000 PKR
100 USD29350.00000 PKR
250 USD73375.00000 PKR
500 USD146750.00000 PKR
1000 USD293500.00000 PKR
2000 USD587000.00000 PKR
5000 USD1467500.00000 PKR
10000 USD2935000.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار أمريكي
1 PKR0.00341 USD
5 PKR0.01704 USD
10 PKR0.03407 USD
20 PKR0.06814 USD
50 PKR0.17036 USD
100 PKR0.34072 USD
250 PKR0.85179 USD
500 PKR1.70358 USD
1000 PKR3.40716 USD
2000 PKR6.81432 USD
5000 PKR17.03580 USD
10000 PKR34.07160 USD