رينغيت ماليزي إلى روبية باكستانية

تحويل MYR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
62368.10 pkr

1.00000 MYR = 62.36810 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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MYR إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436921.661780.964618.3649
1GBP1.1527411.22905102.1671.656391.91561.1119321.1699
1USD0.93790.813637183.1271.34771.55860.904717.2246
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621250.01874970.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Pakistani Rupee
1 MYR62.36810 PKR
5 MYR311.84050 PKR
10 MYR623.68100 PKR
20 MYR1247.36200 PKR
50 MYR3118.40500 PKR
100 MYR6236.81000 PKR
250 MYR15592.02500 PKR
500 MYR31184.05000 PKR
1000 MYR62368.10000 PKR
2000 MYR124736.20000 PKR
5000 MYR311840.50000 PKR
10000 MYR623681.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / رينغيت ماليزي
1 PKR0.01603 MYR
5 PKR0.08017 MYR
10 PKR0.16034 MYR
20 PKR0.32068 MYR
50 PKR0.80169 MYR
100 PKR1.60338 MYR
250 PKR4.00845 MYR
500 PKR8.01690 MYR
1000 PKR16.03380 MYR
2000 PKR32.06760 MYR
5000 PKR80.16900 MYR
10000 PKR160.33800 MYR