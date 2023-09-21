ين ياباني إلى روبية باكستانية

تحويل JPY إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
19833.90 pkr

1.00000 JPY = 1.98339 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:34 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

JPY إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 PKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066488.65461.436921.660670.963518.3178
1GBP1.1536711.23025102.2761.65771.915831.1115621.1323
1USD0.937750.812843183.13451.347451.557270.9035517.1772
1INR0.01127970.009777440.012028710.01620810.01873190.01086850.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / Pakistani Rupee
100 JPY198.33900 PKR
1000 JPY1983.39000 PKR
1500 JPY2975.08500 PKR
2000 JPY3966.78000 PKR
3000 JPY5950.17000 PKR
5000 JPY9916.95000 PKR
5400 JPY10710.30600 PKR
10000 JPY19833.90000 PKR
15000 JPY29750.85000 PKR
20000 JPY39667.80000 PKR
25000 JPY49584.75000 PKR
30000 JPY59501.70000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / ين ياباني
1 PKR0.50419 JPY
5 PKR2.52094 JPY
10 PKR5.04187 JPY
20 PKR10.08374 JPY
50 PKR25.20935 JPY
100 PKR50.41870 JPY
250 PKR126.04675 JPY
500 PKR252.09350 JPY
1000 PKR504.18700 JPY
2000 PKR1008.37400 JPY
5000 PKR2520.93500 JPY
10000 PKR5041.87000 JPY