100 روبية باكستانية إلى ين ياباني

تحويل PKR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pkr
٥٣ jpy

1.00000 PKR = 0.52630 JPY

Mid-market exchange rate at 03:50
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931783.15250.8081793.6731.365453.751628.4333
1EUR1.0733189.24760.86743.942231.465544.0265930.5175
1INR0.01202610.011204810.009719240.04417190.0164210.04511710.341942
1GBP1.237351.15287102.88914.544791.689544.6420435.1819

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / ين ياباني
1 PKR0.52630 JPY
5 PKR2.63151 JPY
10 PKR5.26302 JPY
20 PKR10.52604 JPY
50 PKR26.31510 JPY
100 PKR52.63020 JPY
250 PKR131.57550 JPY
500 PKR263.15100 JPY
1000 PKR526.30200 JPY
2000 PKR1052.60400 JPY
5000 PKR2631.51000 JPY
10000 PKR5263.02000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Pakistani Rupee
100 JPY190.00500 PKR
1000 JPY1900.05000 PKR
1500 JPY2850.07500 PKR
2000 JPY3800.10000 PKR
3000 JPY5700.15000 PKR
5000 JPY9500.25000 PKR
5400 JPY10260.27000 PKR
10000 JPY19000.50000 PKR
15000 JPY28500.75000 PKR
20000 JPY38001.00000 PKR
25000 JPY47501.25000 PKR
30000 JPY57001.50000 PKR