يورو إلى ريال سعودي

تحويل EUR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٬٩٨٩٫٧٣ sar

1.00000 EUR = 3.98973 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
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EUR إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 SAR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434031.655440.9575518.2147
1GBP1.1578111.23165102.1351.660451.916821.1086621.0907
1USD0.94010.811919182.9251.348151.55630.900217.1239
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625750.01876760.01085560.206499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / ريال سعودي
1 EUR3.98973 SAR
5 EUR19.94865 SAR
10 EUR39.89730 SAR
20 EUR79.79460 SAR
50 EUR199.48650 SAR
100 EUR398.97300 SAR
250 EUR997.43250 SAR
500 EUR1994.86500 SAR
1000 EUR3989.73000 SAR
2000 EUR7979.46000 SAR
5000 EUR19948.65000 SAR
10000 EUR39897.30000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / اليورو
1 SAR0.25064 EUR
5 SAR1.25322 EUR
10 SAR2.50644 EUR
20 SAR5.01288 EUR
50 SAR12.53220 EUR
100 SAR25.06440 EUR
250 SAR62.66100 EUR
500 SAR125.32200 EUR
1000 SAR250.64400 EUR
2000 SAR501.28800 EUR
5000 SAR1253.22000 EUR
10000 SAR2506.44000 EUR