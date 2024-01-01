ليرة تركية إلى ريال سعودي

تحويل TRY إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
109.20 sar

TL1.000 TRY = SR0.1092 SAR

Mid-market exchange rate at 01:52
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TRY إلى SAR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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SAR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.941.3453.67348.701
1 EUR1.11710.843311.83893.7861.5024.10454.413
1 GBP1.3251.1861369.849111.2331.7824.86764.536
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / ريال سعودي
1 TRY٠٫١٠٩٢٠ SAR
5 TRY٠٫٥٤٦٠٠ SAR
10 TRY١٫٠٩١٩٩ SAR
20 TRY٢٫١٨٣٩٨ SAR
50 TRY٥٫٤٥٩٩٥ SAR
100 TRY١٠٫٩١٩٩٠ SAR
250 TRY٢٧٫٢٩٩٧٥ SAR
500 TRY٥٤٫٥٩٩٥٠ SAR
1000 TRY١٠٩٫١٩٩٠٠ SAR
2000 TRY٢١٨٫٣٩٨٠٠ SAR
5000 TRY٥٤٥٫٩٩٥٠٠ SAR
10000 TRY١٬٠٩١٫٩٩٠٠٠ SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / ليرة تركية
1 SAR٩٫١٥٧٦٣ TRY
5 SAR٤٥٫٧٨٨١٥ TRY
10 SAR٩١٫٥٧٦٣٠ TRY
20 SAR١٨٣٫١٥٢٦٠ TRY
50 SAR٤٥٧٫٨٨١٥٠ TRY
100 SAR٩١٥٫٧٦٣٠٠ TRY
250 SAR٢٬٢٨٩٫٤٠٧٥٠ TRY
500 SAR٤٬٥٧٨٫٨١٥٠٠ TRY
1000 SAR٩٬١٥٧٫٦٣٠٠٠ TRY
2000 SAR١٨٬٣١٥٫٢٦٠٠٠ TRY
5000 SAR٤٥٬٧٨٨٫١٥٠٠٠ TRY
10000 SAR٩١٬٥٧٦٫٣٠٠٠٠ TRY