دولار أسترالي إلى ريال سعودي

تحويل AUD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
2408.58 sar

1.00000 AUD = 2.40858 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:3 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AUD إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 SAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434141.656780.957218.2193
1GBP1.1582111.23225102.1841.661071.918941.1086421.1023
1USD0.939950.811524182.9251.3481.557270.899817.125
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625570.01877920.01085080.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أسترالي / ريال سعودي
1 AUD2.40858 SAR
5 AUD12.04290 SAR
10 AUD24.08580 SAR
20 AUD48.17160 SAR
50 AUD120.42900 SAR
100 AUD240.85800 SAR
250 AUD602.14500 SAR
500 AUD1204.29000 SAR
1000 AUD2408.58000 SAR
2000 AUD4817.16000 SAR
5000 AUD12042.90000 SAR
10000 AUD24085.80000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / دولار أسترالي
1 SAR0.41518 AUD
5 SAR2.07592 AUD
10 SAR4.15183 AUD
20 SAR8.30366 AUD
50 SAR20.75915 AUD
100 SAR41.51830 AUD
250 SAR103.79575 AUD
500 SAR207.59150 AUD
1000 SAR415.18300 AUD
2000 SAR830.36600 AUD
5000 SAR2075.91500 AUD
10000 SAR4151.83000 AUD