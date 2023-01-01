شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال سعودي

تحويل ILS إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩٨٣٫١٦ sar

1.00000 ILS = 0.98316 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
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ILS إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065888.59461.438621.660380.962518.3151
1GBP1.1529411.2288102.1441.658631.914321.109721.1162
1USD0.938250.813802183.1251.34981.557880.903117.1844
1INR0.01128740.00979010.012030110.01623820.01874140.01086440.20673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ريال سعودي
1 ILS0.98316 SAR
5 ILS4.91579 SAR
10 ILS9.83158 SAR
20 ILS19.66316 SAR
50 ILS49.15790 SAR
100 ILS98.31580 SAR
250 ILS245.78950 SAR
500 ILS491.57900 SAR
1000 ILS983.15800 SAR
2000 ILS1966.31600 SAR
5000 ILS4915.79000 SAR
10000 ILS9831.58000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Israeli New Sheqel
1 SAR1.01713 ILS
5 SAR5.08565 ILS
10 SAR10.17130 ILS
20 SAR20.34260 ILS
50 SAR50.85650 ILS
100 SAR101.71300 ILS
250 SAR254.28250 ILS
500 SAR508.56500 ILS
1000 SAR1017.13000 ILS
2000 SAR2034.26000 ILS
5000 SAR5085.65000 ILS
10000 SAR10171.30000 ILS