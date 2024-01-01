Yeni İsrail şekelinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile ILS → SAR çevirin

1.000 ils
1.028,82 sar

1.00000 ILS = 1.02882 SAR

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Arabistan Riyali
1 ILS1.02882 SAR
5 ILS5.14410 SAR
10 ILS10.28820 SAR
20 ILS20.57640 SAR
50 ILS51.44100 SAR
100 ILS102.88200 SAR
250 ILS257.20500 SAR
500 ILS514.41000 SAR
1000 ILS1028.82000 SAR
2000 ILS2057.64000 SAR
5000 ILS5144.10000 SAR
10000 ILS10288.20000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 SAR0.97199 ILS
5 SAR4.85995 ILS
10 SAR9.71990 ILS
20 SAR19.43980 ILS
50 SAR48.59950 ILS
100 SAR97.19900 ILS
250 SAR242.99750 ILS
500 SAR485.99500 ILS
1000 SAR971.99000 ILS
2000 SAR1943.98000 ILS
5000 SAR4859.95000 ILS
10000 SAR9719.90000 ILS