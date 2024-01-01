Brezilya realinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile BRL → SAR çevirin

1.000 brl
732,85 sar

1,000 BRL = 0,7328 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brezilya realinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

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BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Arabistan Riyali
1 BRL0,73285 SAR
5 BRL3,66423 SAR
10 BRL7,32846 SAR
20 BRL14,65692 SAR
50 BRL36,64230 SAR
100 BRL73,28460 SAR
250 BRL183,21150 SAR
500 BRL366,42300 SAR
1000 BRL732,84600 SAR
2000 BRL1.465,69200 SAR
5000 BRL3.664,23000 SAR
10000 BRL7.328,46000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Brezilya Reali
1 SAR1,36454 BRL
5 SAR6,82270 BRL
10 SAR13,64540 BRL
20 SAR27,29080 BRL
50 SAR68,22700 BRL
100 SAR136,45400 BRL
250 SAR341,13500 BRL
500 SAR682,27000 BRL
1000 SAR1.364,54000 BRL
2000 SAR2.729,08000 BRL
5000 SAR6.822,70000 BRL
10000 SAR13.645,40000 BRL