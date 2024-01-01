20 Arabistan riyalinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile SAR → BRL çevirin

20 sar
30,66 brl

1,000SR SAR = 1,533R$ BRL

07:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → BRL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,53281,5328
Düşük1,44411,3525
Ortalama1,47711,4317
Değişim3.46%13.33%
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1 SAR → BRL istatistikleri

SAR → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5328, en düşük 1,4441 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4771 oldu. SAR → BRL kurundaki değişiklik 3.46 değerindeydi.

SAR → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5328, en düşük 1,3525 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4317 oldu. SAR → BRL kurundaki değişiklik 13.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,747278,91,3860,92658,161,5360,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,404201,16110,66841,9491,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Brezilya Reali
1 SAR1,53280 BRL
5 SAR7,66400 BRL
10 SAR15,32800 BRL
20 SAR30,65600 BRL
50 SAR76,64000 BRL
100 SAR153,28000 BRL
250 SAR383,20000 BRL
500 SAR766,40000 BRL
1000 SAR1.532,80000 BRL
2000 SAR3.065,60000 BRL
5000 SAR7.664,00000 BRL
10000 SAR15.328,00000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Arabistan Riyali
1 BRL0,65240 SAR
5 BRL3,26202 SAR
10 BRL6,52403 SAR
20 BRL13,04806 SAR
50 BRL32,62015 SAR
100 BRL65,24030 SAR
250 BRL163,10075 SAR
500 BRL326,20150 SAR
1000 BRL652,40300 SAR
2000 BRL1.304,80600 SAR
5000 BRL3.262,01500 SAR
10000 BRL6.524,03000 SAR