Pakistan rupisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → AUD çevirin

1.000 pkr
5,51 aud

1.00000 PKR = 0.00551 AUD

17:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9294583.01440.7947553.672851.349253.7503530.7373
1 EUR1.07595189.31930.85513.95181.451734.0351933.0718
1 INR0.01204610.011195810.00957370.04424350.01625320.04517710.370265
1 GBP1.258251.16945104.45314.621361.697694.7188838.6752

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Avustralya Doları
1 PKR0.00551 AUD
5 PKR0.02753 AUD
10 PKR0.05507 AUD
20 PKR0.11013 AUD
50 PKR0.27534 AUD
100 PKR0.55067 AUD
250 PKR1.37669 AUD
500 PKR2.75337 AUD
1000 PKR5.50674 AUD
2000 PKR11.01348 AUD
5000 PKR27.53370 AUD
10000 PKR55.06740 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Pakistan Rupisi
1 AUD181.59600 PKR
5 AUD907.98000 PKR
10 AUD1815.96000 PKR
20 AUD3631.92000 PKR
50 AUD9079.80000 PKR
100 AUD18159.60000 PKR
250 AUD45399.00000 PKR
500 AUD90798.00000 PKR
1000 AUD181596.00000 PKR
2000 AUD363192.00000 PKR
5000 AUD907980.00000 PKR
10000 AUD1815960.00000 PKR