Pakistan rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile PKR → TRY çevirin

1.000 pkr
110,15 try

1.00000 PKR = 0.11015 TRY

17:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550751.0760589.33421.451751.65330.9476718.3599
1 GBP1.1694911.25845104.4771.697841.933551.1082921.4721
1 USD0.92930.794628183.02051.349151.536450.8806517.0623
1 INR0.01119390.009571470.012045210.01625080.01850690.01060760.205519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Türk Lirası
1 PKR0.11015 TRY
5 PKR0.55077 TRY
10 PKR1.10154 TRY
20 PKR2.20308 TRY
50 PKR5.50770 TRY
100 PKR11.01540 TRY
250 PKR27.53850 TRY
500 PKR55.07700 TRY
1000 PKR110.15400 TRY
2000 PKR220.30800 TRY
5000 PKR550.77000 TRY
10000 PKR1101.54000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Pakistan Rupisi
1 TRY9.07819 PKR
5 TRY45.39095 PKR
10 TRY90.78190 PKR
20 TRY181.56380 PKR
50 TRY453.90950 PKR
100 TRY907.81900 PKR
250 TRY2269.54750 PKR
500 TRY4539.09500 PKR
1000 TRY9078.19000 PKR
2000 TRY18156.38000 PKR
5000 TRY45390.95000 PKR
10000 TRY90781.90000 PKR