Singapur dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile SGD → TRY çevirin

1.000 sgd
22.839,40 try

1.00000 SGD = 22.83940 TRY

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0770589.40151.450841.651540.94771518.3652
1 GBP1.1696811.25975104.5671.696951.931691.1085221.4805
1 USD0.92850.793808183.00591.347051.533390.8799517.0514
1 INR0.01118550.009563280.012047310.01622840.01847330.01060110.205424

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Türk Lirası
1 SGD22.83940 TRY
5 SGD114.19700 TRY
10 SGD228.39400 TRY
20 SGD456.78800 TRY
50 SGD1141.97000 TRY
100 SGD2283.94000 TRY
250 SGD5709.85000 TRY
500 SGD11419.70000 TRY
1000 SGD22839.40000 TRY
2000 SGD45678.80000 TRY
5000 SGD114197.00000 TRY
10000 SGD228394.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Singapur Doları
1 TRY0.04378 SGD
5 TRY0.21892 SGD
10 TRY0.43784 SGD
20 TRY0.87568 SGD
50 TRY2.18920 SGD
100 TRY4.37840 SGD
250 TRY10.94600 SGD
500 TRY21.89200 SGD
1000 TRY43.78400 SGD
2000 TRY87.56800 SGD
5000 TRY218.92000 SGD
10000 TRY437.84000 SGD