Çin yuanından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile CNY → TRY çevirin

1.000 cny
4.470,96 try

1,000 CNY = 4,471 TRY

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Çin yuanından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Türk Lirası
1 CNY4,47096 TRY
5 CNY22,35480 TRY
10 CNY44,70960 TRY
20 CNY89,41920 TRY
50 CNY223,54800 TRY
100 CNY447,09600 TRY
250 CNY1.117,74000 TRY
500 CNY2.235,48000 TRY
1000 CNY4.470,96000 TRY
2000 CNY8.941,92000 TRY
5000 CNY22.354,80000 TRY
10000 CNY44.709,60000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Çin Yuanı RMB
1 TRY0,22367 CNY
5 TRY1,11833 CNY
10 TRY2,23666 CNY
20 TRY4,47332 CNY
50 TRY11,18330 CNY
100 TRY22,36660 CNY
250 TRY55,91650 CNY
500 TRY111,83300 CNY
1000 TRY223,66600 CNY
2000 TRY447,33200 CNY
5000 TRY1.118,33000 CNY
10000 TRY2.236,66000 CNY