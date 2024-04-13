Avustralya dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile AUD → TRY çevirin

1.000 aud
20.911,30 try

1,000 AUD = 20,91 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Avustralya dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AUD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AUD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Avustralya doları için en iyi döviz çiftleri

AUD → USD

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AUD → JPY

AUD → CAD

AUD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Avustralya Doları / Türk Lirası
1 AUD20,91130 TRY
5 AUD104,55650 TRY
10 AUD209,11300 TRY
20 AUD418,22600 TRY
50 AUD1.045,56500 TRY
100 AUD2.091,13000 TRY
250 AUD5.227,82500 TRY
500 AUD10.455,65000 TRY
1000 AUD20.911,30000 TRY
2000 AUD41.822,60000 TRY
5000 AUD104.556,50000 TRY
10000 AUD209.113,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Avustralya Doları
1 TRY0,04782 AUD
5 TRY0,23911 AUD
10 TRY0,47821 AUD
20 TRY0,95642 AUD
50 TRY2,39105 AUD
100 TRY4,78211 AUD
250 TRY11,95528 AUD
500 TRY23,91055 AUD
1000 TRY47,82110 AUD
2000 TRY95,64220 AUD
5000 TRY239,10550 AUD
10000 TRY478,21100 AUD