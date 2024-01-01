Endonezya rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile IDR → TRY çevirin

1.000.000 idr
1.969,81 try

1.00000 IDR = 0.00197 TRY

06:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85371.07389.07381.453221.653570.9495118.3341
1 GBP1.1713711.25685104.3361.702211.936891.1122321.4755
1 USD0.931950.79564183.01381.354351.541070.884917.0868
1 INR0.01122660.009584430.012046210.01631480.0185640.01065970.205831

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

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IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Türk Lirası
1 IDR0.00197 TRY
5 IDR0.00985 TRY
10 IDR0.01970 TRY
20 IDR0.03940 TRY
50 IDR0.09849 TRY
100 IDR0.19698 TRY
250 IDR0.49245 TRY
500 IDR0.98490 TRY
1000 IDR1.96981 TRY
2000 IDR3.93962 TRY
5000 IDR9.84905 TRY
10000 IDR19.69810 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Endonezya Rupisi
1 TRY507.66300 IDR
5 TRY2538.31500 IDR
10 TRY5076.63000 IDR
20 TRY10153.26000 IDR
50 TRY25383.15000 IDR
100 TRY50766.30000 IDR
250 TRY126915.75000 IDR
500 TRY253831.50000 IDR
1000 TRY507663.00000 IDR
2000 TRY1015326.00000 IDR
5000 TRY2538315.00000 IDR
10000 TRY5076630.00000 IDR