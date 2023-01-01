2000 Endonezya rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile IDR → TRY çevirin

2000 idr
3.55 try

1.00000 IDR = 0.00177 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 TRY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Türk Lirası
1 IDR0.00177 TRY
5 IDR0.00887 TRY
10 IDR0.01774 TRY
20 IDR0.03548 TRY
50 IDR0.08869 TRY
100 IDR0.17738 TRY
250 IDR0.44346 TRY
500 IDR0.88692 TRY
1000 IDR1.77385 TRY
2000 IDR3.54770 TRY
5000 IDR8.86925 TRY
10000 IDR17.73850 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Endonezya Rupisi
1 TRY563.74700 IDR
5 TRY2818.73500 IDR
10 TRY5637.47000 IDR
20 TRY11274.94000 IDR
50 TRY28187.35000 IDR
100 TRY56374.70000 IDR
250 TRY140936.75000 IDR
500 TRY281873.50000 IDR
1000 TRY563747.00000 IDR
2000 TRY1127494.00000 IDR
5000 TRY2818735.00000 IDR
10000 TRY5637470.00000 IDR