Romanya leyinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile RON → TRY çevirin

1.000 ron
6.646,52 try

1.00000 RON = 6.64652 TRY

18:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0764589.35111.451541.651880.94734518.352
1 GBP1.1696811.25905104.5081.697771.93211.1080921.465
1 USD0.9290.79425183.00531.348451.534570.8800517.0486
1 INR0.01119180.009568660.012047410.01624530.01848760.01060230.205392

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Türk Lirası
1 RON6.64652 TRY
5 RON33.23260 TRY
10 RON66.46520 TRY
20 RON132.93040 TRY
50 RON332.32600 TRY
100 RON664.65200 TRY
250 RON1661.63000 TRY
500 RON3323.26000 TRY
1000 RON6646.52000 TRY
2000 RON13293.04000 TRY
5000 RON33232.60000 TRY
10000 RON66465.20000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Rumen Leyi
1 TRY0.15046 RON
5 TRY0.75228 RON
10 TRY1.50455 RON
20 TRY3.00910 RON
50 TRY7.52275 RON
100 TRY15.04550 RON
250 TRY37.61375 RON
500 TRY75.22750 RON
1000 TRY150.45500 RON
2000 TRY300.91000 RON
5000 TRY752.27500 RON
10000 TRY1504.55000 RON