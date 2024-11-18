50 Romanya leyinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile RON → TRY çevirin

1,000L RON = 7,360TL TRY

00:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 RON → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,53637,6778
Düşük7,29017,2901
Ortalama7,41907,5291
Değişim-1.74%-3.22%
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1 RON → TRY istatistikleri

RON → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,5363, en düşük 7,2901 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,4190 oldu. RON → TRY kurundaki değişiklik -1.74 değerindeydi.

RON → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,6778, en düşük 7,2901 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,5291 oldu. RON → TRY kurundaki değişiklik -3.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,399
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,4
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,18
1 AUD0,650,6140,91210,5130,870,57454,872

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Türk Lirası
1 RON7,36014 TRY
5 RON36,80070 TRY
10 RON73,60140 TRY
20 RON147,20280 TRY
50 RON368,00700 TRY
100 RON736,01400 TRY
250 RON1.840,03500 TRY
500 RON3.680,07000 TRY
1000 RON7.360,14000 TRY
2000 RON14.720,28000 TRY
5000 RON36.800,70000 TRY
10000 RON73.601,40000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Rumen Leyi
1 TRY0,13587 RON
5 TRY0,67933 RON
10 TRY1,35867 RON
20 TRY2,71734 RON
50 TRY6,79335 RON
100 TRY13,58670 RON
250 TRY33,96675 RON
500 TRY67,93350 RON
1000 TRY135,86700 RON
2000 TRY271,73400 RON
5000 TRY679,33500 RON
10000 TRY1.358,67000 RON