Macar forintinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile HUF → TRY çevirin

10.000 huf
848,49 try

1.00000 HUF = 0.08485 TRY

06:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0728589.061.453231.653590.9495918.3362
1 GBP1.1713411.25665104.3181.70221.936881.112321.4775
1 USD0.93210.795767183.01251.354551.541310.885117.0911
1 INR0.01122840.00958610.012046410.01631740.01856720.01066220.205886

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Türk Lirası
2000 HUF169.69900 TRY
5000 HUF424.24750 TRY
10000 HUF848.49500 TRY
15000 HUF1272.74250 TRY
20000 HUF1696.99000 TRY
30000 HUF2545.48500 TRY
40000 HUF3393.98000 TRY
50000 HUF4242.47500 TRY
60000 HUF5090.97000 TRY
100000 HUF8484.95000 TRY
150000 HUF12727.42500 TRY
200000 HUF16969.90000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Macar Forinti
1 TRY11.78560 HUF
5 TRY58.92800 HUF
10 TRY117.85600 HUF
20 TRY235.71200 HUF
50 TRY589.28000 HUF
100 TRY1178.56000 HUF
250 TRY2946.40000 HUF
500 TRY5892.80000 HUF
1000 TRY11785.60000 HUF
2000 TRY23571.20000 HUF
5000 TRY58928.00000 HUF
10000 TRY117856.00000 HUF