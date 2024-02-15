Japon yeninden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile JPY → TRY çevirin

10.000 jpy
2.048,91 try

1.00000 JPY = 0.20489 TRY

08:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855571.0732589.11811.453341.651920.94904518.3157
1 GBP1.1688111.25445104.1641.698711.930811.1092521.4079
1 USD0.931750.797162183.03571.354151.539170.8842517.0656
1 INR0.01122110.009600230.01204310.0163080.01853630.0106490.205521

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Japon yeninden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Türk Lirası
100 JPY20.48910 TRY
1000 JPY204.89100 TRY
1500 JPY307.33650 TRY
2000 JPY409.78200 TRY
3000 JPY614.67300 TRY
5000 JPY1024.45500 TRY
5400 JPY1106.41140 TRY
10000 JPY2048.91000 TRY
15000 JPY3073.36500 TRY
20000 JPY4097.82000 TRY
25000 JPY5122.27500 TRY
30000 JPY6146.73000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Japon Yeni
1 TRY4.88064 JPY
5 TRY24.40320 JPY
10 TRY48.80640 JPY
20 TRY97.61280 JPY
50 TRY244.03200 JPY
100 TRY488.06400 JPY
250 TRY1220.16000 JPY
500 TRY2440.32000 JPY
1000 TRY4880.64000 JPY
2000 TRY9761.28000 JPY
5000 TRY24403.20000 JPY
10000 TRY48806.40000 JPY